Auf Deutschlands Straßen sind immer mehr Autos der derzeit besten Schadstoffklasse Euro 6 unterwegs. Am Stichtag Neujahr waren es 12,4 Millionen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Freitag mitteilte. Das war gut jedes vierte Auto, im Vorjahr war es jedes fünfte gewesen. Wieviele dieser Wagen einen Diesel-Antrieb haben, will die Behörde im April bekanntgeben. 813 000 Autos erfüllen die Schadstoffklasse Euro6d-TEMP, die seit September verbindlich ist und für die Abgaswerte auch auf der Straße gemessen werden.

Die Deutschen haben nach der Statistik immer ältere Autos. Im Durchschnitt sind es neuneinhalb Jahre - gut eineinviertel Jahr mehr als noch vor zehn Jahren. Rund 760 000 Autos sind älter als 30 Jahre. Insgesamt stieg der Fahrzeugbestand im vergangenen Jahr um 1,6 Prozent auf 64,8 Millionen. 47,1 Millionen davon waren Autos (plus 1,3 Prozent). Die höchsten Steigerungsraten gab es bei Geländewagen und Wohnmobilen./bf/DP/jha

