Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Woche hat der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) den seit Oktober dominierenden Aufwärtstrend sowie die 21-Tagelinie unterschritten, so die Analysten der Helaba.Weitere Verluste müssten ins Kalkül gezogen werden. Indikatorenseitig habe sich das Bild deutlich eingetrübt, denn MACD, Stochastik und RSI würden sich gen Süden richten und der DMI habe auf Short-Modus gewechselt. Das 38,2%-Retracement der gesamten Bewegung liege bei 163,44. Unterstützungen auf dem Weg dorthin fänden sich an den markanten Tiefs bei 164,93 und 163,84. Widerstände würden sich bei 165,97, 166,12 und 166,25 zeigen. (01.03.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...