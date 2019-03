(shareribs.com) San Francisco 01.03.2019 - Wie die New York Times berichtet, arbeitet Facebook an dem Start einer eigenen Kryptowährung, die in den nächsten Monaten auf den Markt kommen soll. Dies wäre der nächste Große Schritt für Kryptos. Die New York Times berichtete am Donnerstag über Pläne von Facebook, eine eigene Kryptowährung zu starten. Das größte soziale Netzwerk der Welt könnte damit Kryptowährungen ...

