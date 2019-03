Die Media-Press-Gruppe hat die Firma Plurimedia von Hachette Filipacchi Presse, einem Subunternehmen von Lagardère Active, übernommen. Die Media-Press-Gruppe und Plurimedia bündeln somit ihre Kräfte durch diesen wegweisenden Deal für den Markt.

Der Player Nummer 1 in Frankreich, Plurimedia, ist ein TV-Metadaten- und Redaktions-Services-Anbieter, spezialisiert auf TV, Kino, Lifestyle und Unterhaltung.

Die Media-Press-Gruppe ist Marktführer im Bereich TV-Metadaten in Europa. Mit Unternehmen in 14 Ländern bietet die Media-Press-Gruppe sowohl IT-Lösungen als auch eine breite Palette an Redaktions-Services in 28 Sprachen an.

Der Erwerb von Plurimedia durch die Media-Press-Gruppe ist eine sehr positive Nachricht für alle Print- und Digital-Kunden von Plurimedia. Diese können nun von der langjährigen Erfahrung der Media-Press-Gruppe profitieren, die sowohl eine umfassende Service-Palette und ein großes Produkt-Portfolio, als auch die innovative Cloud-basierte Real-Time-IT-Lösung für Metadaten-Verarbeitung, TvMan wie auch das Produktions- und CRM-System Hubertanzubieten hat.

Der Media-Press-Gründer und Vorsitzender des Vorstandes Kris Cechnicki sagt dazu: "In der heutigen, sich wandelnden TV- und Unterhaltungs-Welt, bietet die Media-Press-Gruppe hoch effiziente Lösungen für eine perfekt integrierte TV-Nutzer-Erfahrung. Durch die Integration von Plurimedia in die Strukturen der Media-Press-Gruppe werden unsere Kunden und Partner europaweit den Vorteil von einheitlichen Contents und Services für sich nutzen können.

Über die Media Press-Gruppe

Die Media-Press-Gruppe weist eine 30-jährige Erfahrung in der TV- und Radio-Metadaten-Welt auf und ist spezialisiert auf feinst nachrecherchierte TV- und Radio-Metadaten-Inhalte mit lokalem Bezug. Mit 550 Mitarbeitern an 20 Standorten verteilt über 14 Länder versorgt Media-Press 700 Kunden mit Support und bereitet aktuell 5300 TV- und Radio-Sender auf und erstellt jeden Monat mehr als 33000 Print- und Digital-Seiten. Das Unternehmen verfügt über 10 Millionen Fotos in der Datenbank und versorgt über die 80-Millionen Auflagen der 300 Unternehmen in der Medienbranche mehr als 100 Millionen Haushalte mit den News zu TV, Radio, Unterhaltung und Lifestyle.

Zu den wichtigsten Kunden zählen u.a. Liberty Global, Sky, Bauer Media Group, Aller Media, Funke Mediengruppe, Bertelsmann, Swisscom, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung.

Sowohl die Media-Press-Gruppe als auch Plurimedia sind Gründungsmitglieder von The European Metadata Group (https://theeuropeanmetadatagroup.com/). TEMDG fasst Anbieter von TV- und Radio-Metadaten zusammen, um die besten Standards für Print, online und Mobile zu erarbeiten.

