BERLIN (Dow Jones)--In der Bundesregierung gibt es Streit um die Haushaltsmittel für die Verteidigungspolitik. Im Zentrum steht ein Konflikt zwischen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Während von der Leyen bis 2023 über 28 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr fordere, wolle ihr Scholz in seiner neuen Budgetplanung für den Zeitraum gerade einmal 3,3 Milliarden Euro bewilligen, hieß es aus der Unions-Fraktion.

Deutschland würde damit 2023 nur 1,23 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Rüstung ausgeben - klar weniger als die von der Regierung bis 2024 versprochenen 1,5 Prozent. Allerdings wollte das Finanzministerium keine konkreten Zahlen nennen. "Wir machen ein Aufstellungsverfahren, das befindet sich gerade im Anfang", sagte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg bei einer Pressekonferenz. Zu internen Regierungsabstimmungen äußere er sich nicht. Grundsätzlich betonte er, "dass wir eine Trendwende bei den Verteidigungsausgaben eingeleitet haben".

Die Nato-Staaten hatten sich 2014 eigentlich verpflichtet, sich bei der Rüstungsquote gemessen am BIP innerhalb von zehn Jahren "auf den Richtwert von 2 Prozent zuzubewegen". Um die Nato-Quote derart anzuheben, wären aber insbesondere in Zeiten guter Konjunktur wesentlich deutlichere Steigerungen nötig als im deutschen Haushalt geplant. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat deshalb die Steigerung auf nur 1,5 Prozent zugesagt.

Scholz bringt Eckwerte am 20. März ins Kabinett

Scholz hat das Kabinett jedoch angesichts eines inzwischen schwächeren Wirtschaftswachstums und eines Haushaltsloches von fast 25 Milliarden Euro, das in den nächsten vier Jahren laut internen Berechnungen droht, zur Ausgabendisziplin aufgerufen. Unionspolitiker fürchten nun, dass ein knapper Verteidigungsetat fest vereinbarte Rüstungsprojekte gefährden könnte. Darunter seien das neue Kriegsschiff MKS 180, der U-Boot-Bau gemeinsam mit Norwegen, ein neuer Transporthubschrauber und die Entwicklungskosten für das Luftabwehrsystem TLVS/Meads, schrieb das Handelsblatt.

"Die Bundeswehr braucht steigende Finanzlinien", sagte demnach der für Verteidigung zuständige Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU). Über den Kurznachrichtendienst Twitter übte Wadephul Kritik an Scholz. "Scholz bremst von der Leyen und spart beim Militärbudget", erklärte er. Die Unions-Fraktion "steht zur Bundeswehr und unseren Verpflichtungen im Bündnis". An anderer Stelle in der Fraktion wurde kritisiert, Scholz stütze zwar die teuren Grundrenten-Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), gefährde aber die Fortführung der Budgetlinie für Verteidigung.

Der Finanzminister will seine Eckwerte für das Budget 2020 und die Finanzplanung für die Jahre bis 2023 offiziell am 20. März dem Kabinett zum Beschluss vorlegen. "Dann liegt ja auch ein gemeinsamer Vorschlag der Bundesregierung vor", sagte Ministeriumssprecher Kolberg. Danach sollen dann Einzelabstimmungen über die Etats der Ministerien stattfinden. Der endgültige Haushaltsentwurf mit der Planung für die weiteren Jahre ist für den Sommer geplant.

