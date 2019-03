Paris - Nach Frankreichs Ärger über den überraschenden Einstieg der Niederlande bei der Fluglinie Air France-KLM wollen die beiden Länder ihre gemeinsame Zusammenarbeit bis Ende Juni ausloten. Es werde eine entsprechende Arbeitsgruppe eingesetzt, hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung nach einem Treffen von Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire und dem niederländischen Minister Wopke Hoekstra in Paris. Am Ende müsse ein "faires und ausgewogenes" Ergebnis für alle Beteiligten stehen.

Die beiden Minister verständigten sich demnach ausserdem auf eine gemeinsame Stärkung der Fluglinie. "Sie sind entschlossen, die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ...

