Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der positiven Stimmung an den Aktienmärkten startete der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mit Verlusten in den Handel, so die Börse Stuttgart.Der Bund-Future sei auf unter 167 Punkte gefallen. Auch im weiteren Wochenverlauf habe der richtungsweisende Future geschwächelt. Am Mittwoch sei dieser auf das Wochentief bei 165,56 Punkte gefallen und habe 0,33% im Minus bei 165,75 Punkten geschlossen. Am Donnerstag sei der Bund zunächst mit leichten Gewinnen gestartet und habe sein Tageshoch bei 165,97 erreicht, sei bis zum Mittag allerdings auf 165,57 Punkte zurückgefallen und habe Anlauf in Richtung 165,70 Punkte genommen. ...

