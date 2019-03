Nürnberg (ots) -



Ab heute ist der Verkaufspreis für deutsche Markenbutter von Landfein in allen deutschen NORMA-Filialen deutlich und dauerhaft reduziert: Ab sofort kostet die 250 g-Packung nur noch 1,55 EUR (reduziert von 1,65 EUR). Einen großen Sparvorteil bietet auch die 250 g-Packung "Die Streichbare" (gesalzen oder ungesalzen) der NORMA-Eigenmarke Landfein, die in der 250 g-Packung nun für lediglich 1,49 EUR in den Einkaufswagen kommt. Zusätzliche Kundenvorteile bringt die Preissenkung bei den leichten Käsesorten Gouda und Maasdamer von Leckerrom - sie wurden überall bei NORMA in der 200 g-Packung von 1,49 EUR auf 1,29 EUR reduziert. Aber auch bei vielen weiteren Artikeln können die Kunden bei NORMA kräftig sparen, denn beim Discounter aus Nürnberg gibt es seit über 50 Jahren mehr fürs Geld.



DIE AKTUELLEN MÄRZ-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK (REGIONALE PREISSENKUNGEN JE NACH VERFÜGBARKEIT):



LANDFEIN, Deutsche Markenbutter, 250 g Jetzt: 1,55 EUR Zuvor: 1,65 EUR



LANDFEIN, Die Streichbare, 250 g Jetzt: 1,49 EUR Zuvor: 1,55 EUR



LECKERROM, Gouda/Maasdamer leicht in Scheiben, 200 g Jetzt: 1,29 EUR Zuvor: 1,49 EUR



LANDFEIN Active Drink in verschiedenen Sorten, 6 x 125 g Jetzt: 1,29 EUR Zuvor: 1,45 EUR



ARDILLA, Nuss Frucht Mix in verschiedenen Sorten, 200 g Jetzt: 1,49 EUR Zuvor: 1,59 EUR



FJORDKRONE, Sockeye Wildlachs, 150 g Jetzt: 3,89 EUR Zuvor: 4,29 EUR



EXCELLENT BUFFET, Oliven in verschiedenen Sorten, 150 g Jetzt: 1,49 EUR Zuvor: 1,79 EUR



DORNFELDER QUALITÄTSWEIN, trocken, 0,75 l Flasche JETZT: 1,99 EUR Zuvor: 2,19 EUR



DORNFELDER QUALITÄTSWEIN, lieblich, 0,75 l Flasche Jetzt: 1,99 EUR Zuvor: 2,19 EUR



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



