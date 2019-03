Mlada Boleslav/Genf (ots) -



- SKODA präsentiert neues City-SUV KAMIQ in Genf erstmals der Öffentlichkeit - Auch die rein elektrische Konzeptstudie SKODA VISION iV feiert Weltpremiere - SKODA Pressekonferenz am 5. März ab 9:40 Uhr MEZ live auf der SKODA Website



SKODA präsentiert auf dem Genfer Auto Salon (5. bis 17. März 2019) in Genf zahlreiche Neuheiten. Das komplett neu entwickelte City-SUV SKODA KAMIQ feiert ebenso Weltpremiere wie die rein batterieelektrische Konzeptstudie SKODA VISION iV. Zu den auf dem 89. Genfer Auto Salon vorgestellten Modellen gehört außerdem der SKODA SCALA.



SKODA überträgt die rund 15-minütige Pressekonferenz am 5. März ab 9:40 Uhr MEZ live im Internet. Sie kann per Live-Übertragung auf der SKODA Website www.skoda-auto.de oder auf dem Twitter-Kanal https://twitter.com/skodade verfolgt werden. Für Medien besteht zudem die Möglichkeit, den Stream per Embed Code über die eigenen Kanäle auszustrahlen.



Termin: 5. März 2019 ab 9:40 Uhr MEZ Livestream: http://www.skoda-auto.de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YQyaoRyRFAI Twitter: https://twitter.com/skodade



