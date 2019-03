Jay Inslee ist der erste Gouverneur in der Runde der Präsidentschaftskandidaten. Sein zentrales Wahlkampfthema ist der Kampf gegen den Klimawandel.

Der demokratische Gouverneur des US-Staates Washington, Jay Inslee, will 2020 Präsidentschaftskandidat seiner Partei werden. Der 68-Jährige kündigte seine Kandidatur am Freitag in einer Videobotschaft an. Er mischt sich damit unter ein breites Feld an demokratischen Kandidaten, die gegen Amtsinhaber Donald Trump ...

Den vollständigen Artikel lesen ...