BERLIN (Dow Jones)--Um die umstrittene Reform der Grundsteuer gibt es auch nach der jüngsten Einigung von Bund und Ländern auf Eckpunkte weiter Diskussionen. So warnte der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) in einem Brief an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit Blick auf zu befürchtende Mietsteigerungen, es gebe "große Sorge wegen des von uns eingeschlagenen Weges", wie die Bild-Zeitung berichtete. Ohnehin hätten Mieter und Eigentümer mit "außerordentlich hohen Preissteigerungen in den besseren Lagen" zu kämpfen.

Schäfer wollte dies aber nicht als "Rückzieher" von den bisherigen Vereinbarungen verstanden wissen. Vielmehr versuche Hessen, "den Laden beisammen und die Reform auf Kurs zu halten", betonte er auf Nachfrage. Man wolle "eine möglichst unbürokratische, gerechte und verfassungsfeste" Grundsteuer. "Die im Ministerkreis gefundenen Zwischenergebnisse werden von den Fachleuten aller Länder und des Bundes nun konkretisiert und weiterentwickelt", erklärte Schäfer laut seiner Pressestelle. "Dabei sind wir auf einem guten Weg, den wir beibehalten müssen."

Das Bundesfinanzministerium wollte sich zu dem Brief nicht konkret äußern und betonte nur, Bund und Länder arbeiteten an einer Reform der Grundsteuer, die nach den Vorgaben des Verfassungsgerichts bis Jahresende umgesetzt werden solle. "Mit der Grundsatzverständigung vom 1. Februar liegen wir gut im Zeitplan", erklärte eine Ministeriumssprecherin. "Die Gespräche sind auf einem guten Weg, und wir sind zuversichtlich, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts fristgerecht umzusetzen."

Karlsruher Frist noch bis Jahresende

Hingegen erklärte FDP-Fraktionsvize Christian Dürr, die Sorge der Bundesländer sei "berechtigt". Die Grundsteuerpläne von Finanzminister Scholz "wären ein staatlicher Mietenturbo, gerade in den Großstädten". Das würde besonders die Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen hart treffen und müsse daher unbedingt verhindert werden. "Scholz sollte endlich zur Vernunft kommen und davon Abstand nehmen, Bodenwerte und Durchschnittsmieten in die Berechnung der Grundsteuer einfließen lassen zu wollen", forderte Dürr. Stattdessen wäre ein unbürokratisches Flächenmodell am besten.

Scholz hatte Anfang Februar mit den 16 Ländern überraschend Eckpunkte für das vom Verfassungsgericht angeordnete Reformvorhaben vereinbart. Diese waren aber bereits unmittelbar danach von der Wirtschaft und Teilen der Union als zu kompliziert abgelehnt worden. Nach den Plänen soll bei Wohngrundstücken zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage an die statistischen Nettokaltmieten angeknüpft werden, die nach Mietstufen gestaffelt sind. Ausnahmen soll es geben, wenn die tatsächlich vereinbarte Miete deutlich darüber oder darunter liegt.

Weitere Kriterien sollen die Wohn-/Nutzfläche, das Baujahr, die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert sein. Auf diese in einem ersten Schritt ermittelten Grundstückswerte soll dann eine gegenüber der bisherigen Praxis deutlich niedrigere Steuermesszahl angewandt werden, um eine Erhöhung der Grundsteuer zu vermeiden. Darauf soll wie bisher noch ein kommunaler Hebesatz kommen. Die Karlsruher Verfassungsrichter hatten im April 2018 die derzeitige Bemessung der Steuer verworfen und dem Gesetzgeber eine Frist bis Ende 2019 zur Neuregelung gesetzt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/bam

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2019 08:18 ET (13:18 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.