Drohnen von FACC und EHang. Ein bißerl zurückhaltender Stolz darf uns vergönnt sein. Über das, was unsere FACC macht. Und über das, was sie anstrebt. So war auch die Pressekonferenz "Allianz für Mobilität der Zukunft" am 28.2.19 mit Robert Machtlinger, CEO FACC AG, und Felix Lee, Managing Director EHang Overseas, recht erfreulich. Die vielen Fragen der zahlreich erschienenen Medienvertreter spiegelten das große Interesse an der Entwicklung dieser selbstfliegenden Lufttaxis wider. Machtlinger stellte einige Minuten lang unser Unternehmen FACC vor, er sprach über Technologiestandortentwicklung und Beschäftigung. Komponenten von FACC seien in JEDEM Verkehrsflugzeug weltweit vertreten. FACC sei vor 30 Jahren ein Startup gewesen, sei aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...