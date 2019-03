Am US-Aktienmarkt werden am Freitag Gewinne erwartet. Unterstützen dürften vor allem Hoffnung gebende Daten zur Unternehmensstimmung in China. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial sollte seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage wieder wettmachen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenbeginn taxierte der Broker IG den Dow 0,63 Prozent im Plus bei 26 080 Punkten. Im Wochenverlauf zeichnet sich damit ein kleiner Gewinn von 0,2 Prozent ab. Die seit Jahresbeginn kontinuierliche Aufwärtsbewegung bliebe damit ungebrochen, denn es wäre die neunte Gewinnwoche in Folge. Der Gesamtzuwachs würde sich auf 13 Prozent belaufen.

Bevor kurz nach Eröffnung wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht werden - auf dem Programm stehen das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen sowie der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe - dürften einzelne Unternehmen einen Blick wert sein.

Vorbörslich sprangen bereits die Anteilsscheine des kriselnden Modeunternehmens Gap um 20 Prozent nach oben. Der Konzern will sich in zwei eigenständige Börsengesellschaften aufteilen. Die beiden Hauptmarken Gap und Old Navy sollen damit ab 2020 getrennte Wege gehen. Die Schwestermarken Athleta, Banana Republic, Intermix und Hill City sollen bei Gap bleiben, das unter einem neuen noch nicht feststehenden Namen vom derzeitigen Vorstandschef Art Peck weitergeführt werden soll.

Die Aktien des Sportschuh-Händlers Foot Locker legten als Reaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen zugleich um etwas mehr als 12 Prozent zu. Am Markt wurde vor allem die Profitabilität gelobt, denn das bereinigte Ergebnis je Aktie hatte im Schlussviertel 2018 die durchschnittliche Analystenschätzung übertroffen./ck/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0134 2019-03-01/14:53