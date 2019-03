Die heute schwächere Stimmung gegenüber dem britischen Pfund führte dazu, dass der GBP/USD zum 3-Tagestief von 1,3220 gefallen ist. GBP/USD schaut auf US Daten Das Cable fällt heute die 2. Sitzung in Folge, nach dem zuvor das neue Mehrmonatshoch in der Mitte der 1,3300 gebildet werden konnte. Die Aufwärtsbewegung des Paares scheint eine Verschnaufpause ...

