Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Sky feiert nächsten Meilenstein mit Sky Q - Kunden sparen bis Ende März mit besonderen Feierangeboten - Das beste Fernseherlebnis wird 2019 noch besser



Unterföhring, 1. März 2019 - Erst im Mai letzten Jahres ging das beste Fernseherlebnis in Deutschland und Österreich erfolgreich an den Start. Nun feiert Sky 1,5 Millionen Sky Q Kunden und hält ab sofort für alle Kunden besondere Feierangebote bereit.



Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management von Sky Deutschland: "Wir freuen uns, dass wir in so kurzer Zeit so viele Kunden von Sky Q überzeugen konnten. Für uns ist diese stattliche Zahl eine extra Motivation, Sky Q noch besser zu machen und die Plattform Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. "



Bis 31. März 2019 profitieren alle Kunden von den Feierangeboten. Alle Details und Infos zu Angeboten und Konditionen sind unter sky.de/feierangebote abrufbar.



Über Sky Q Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, Ultra HD, Zugriff auf Mediatheken und Apps wie Netflix und Spotify, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr. Mit der Sky Q App und Sky Go haben Kunden die Möglichkeit, ihr Programm überall zu genießen, sei es zuhause oder unterwegs.



Über Sky Deutschland: Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Andreas Stumptner Head of Product Communications Tel: 089/9958 6882 Andreas.Stumptner@sky.de



Kontakt für Fotomaterial: Carolin Noack Mail: DL-picture-management-operations@sky.de Fotoweb: https://medien.sky.de