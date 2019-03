Die DZ Bank hat Airbus von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 126 auf 120 Euro gesenkt. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Flugzeugbauers im vierten Quartal habe die Erwartungen weit übertroffen, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotzdem sei die Problemliste noch lang. Der stärker als gedacht ausgefallene Ausblick auf 2019 sei zudem bereits im Kurs eingepreist. Die Bewertung sei nach fulminanter Kursrally daher nicht mehr so günstig wie zuvor. Der Experte sieht das Risiko kurzfristiger Gewinnmitnahmen./ajx/bek

