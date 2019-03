Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Schwarzach am Main (pta021/01.03.2019/14:42) - * Vorstand entlastet für Geschäftsjahr 2017 und Rumpfjahr 2018 * Aufsichtsrat entlastet für Geschäftsjahr 2017 und Rumpfjahr 2018



Schwarzach, den 1. März 2019. Auf der ersten ordentlichen Hauptversammlung der RENÉ LEZARD Mo-de AG am 1. März 2019 in Schwarzach wurden den Aktionären der testierte Jahresabschluss für das Jahr 2017 und der testierte Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2018 (01.01.2018 bis 31.03.2018) vorgelegt. Mit fast 100% des anwesenden abstimmungsberechtigten Kapitals wurde in Einzelabstimmungen der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 und das Rumpfgeschäftsjahr 2018 sowie auch der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 und das Rumpfgeschäftsjahr 2018 entlastet. Dr. Michael Bourjau, Aufsichtsratsvorsitzender der RENÉ LEZARD Mode AG: "Hinter uns liegt eine anspruchsvolle Zeit - vor uns liegt für die Gesellschaft ein hoffnungsvoller Weg. In den nächsten Wochen werden wir die angekündigte Kapitalerhöhung vornehmen und möchten noch einmal darauf hinweisen, dass unser zukünftiger strategischer Investor Cemsel die Möglichkeit erhält, 60% der RENÉ LEZARD Mode AG zu erwerben. Hierfür ist es zwingend notwendig, dass Cemsel 80% der Aktien aus der Kapitalerhöhung angedient werden können. Deswegen ist es wichtig, dass die Altaktionäre auf ihre Bezugs-rechte für neue Aktien aus der Kapitalerhöhung verzichten." "Wir sehen von unseren geschäftspolitischen Entscheidungen die ersten kleinen Erfolge. Soweit wir es heute beurteilen können, war der Dezember letzten Jahres für unsere Gesellschaft erfolgreich. Anfang des Jahres konnten wir zusätzlich wichtige Wholesale Kunden gewinnen und die Abverkäufe auf den Flächen entwickeln sich mit der Sommer 2019 Kollektion positiv. Die Marken D.N.A. von RENÉ LEZARD verfügt immer noch über eine Strahlkraft", führt Isabella Hierl, CEO der RENÉ LEZARD Mode AG aus. Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der RENÉ LEZARD Mode AG vom 1. März 2019 sind einsehbar: https://www.rene-lezard.com/investor-relations/aktie



Pressekontakt



Klaus-Karl Becker BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Neustr. 23 55296 Gau-Bischofsheim / Mainz +49 (0) 6135 933 1966 kkb@b-bg.de



(Ende)



Aussender: RENÉ LEZARD Mode AG Adresse: Industriestraße 2, 97359 Schwarzach am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Klaus-Karl Becker Tel.: +49 172 6141955 E-Mail: kkb@b-bg.de Website: www.rene-lezard.com



ISIN(s): DE000A1PGQR1 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1551447720034



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 01, 2019 08:42 ET (13:42 GMT)