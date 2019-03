Ex-Staatssekretär Schulz neuer Chef von Toll Collect

BERLIN - Neuer Chef des bundeseigenen Lkw-Maut-Betreibers Toll Collect ist der bisherige Verkehrs-Staatssekretär Gerhard Schulz. Der Jurist, der seit 1995 im Bundesministerium tätig war, übernahm den Vorsitz der Geschäftsführung am Freitag als Nachfolger von Hanns-Karsten Kirchmann.

ROUNDUP 2: Amazon schafft 'Dash'-Bestellknöpfe ab

SEATTLE/MÜNCHEN - Amazon stellt den Verkauf seiner "Dash"-Bestellknöpfe zum schnellen Nachordern von Alltagsartikeln weltweit ein. Statt der Hardware-Knöpfe will sich der Online-Händler künftig auf verwandte digitale Dienste konzentrieren. Dazu gehören virtuelle "Dash"-Buttons, die man sich auf der Amazon-Website oder in der App einrichten kann. In den USA können Hersteller von Hausgeräten solche digitalen Knöpfe inzwischen auch in die Displays ihrer Technik integrieren. "Wenn man jetzt einen Dash-Button zuhause hat, bleibt er natürlich funktionsfähig", betonte Amazon-Manager Tim Freystedt zur Ankündigung am Donnerstag.

ROUNDUP 2: Tesla verlagert Verkäufe ins Internet - Verlust im ersten Quartal

PALO ALTO - Tesla will seine Elektroautos künftig nur noch über das Internet verkaufen. Das solle helfen, die Preise zu senken, sagte Firmenchef Elon Musk am Donnerstag. Viele der Tesla-Läden würden schließen, die verbliebenen Standorte in belebter Lage sollen als Ausstellungsfläche und Informationszentren genutzt werden. Nebenbei sagte Musk, dass Tesla nicht mit einem Gewinn im ersten Quartal rechne, aber im zweiten Vierteljahr in die schwarzen Zahlen zurückkehren wolle.

Chemikalie aus BASF-Stammwerk in den Rhein ausgelaufen

LUDWIGSHAFEN - Aus dem BASF -Stammwerk in Ludwigshafen ist nach Angaben des Unternehmens eine Chemikalie in den Rhein ausgelaufen. Das sogenannte Trimethylcyclohexylammoniumhydroxid sei in erhöhten Konzentrationen seit dem vergangenen Montag im Auslauf der Kläranlage gemessen worden, teilte der Chemieriese am Freitag mit.

Frankreich und Niederlande wollen Air France-KLM gemeinsam stärken

PARIS - Nach Frankreichs Ärger über den überraschenden Einstieg der Niederlande bei der Fluglinie Air France-KLM wollen die beiden Länder ihre gemeinsame Zusammenarbeit bis Ende Juni ausloten. Es werde eine entsprechende Arbeitsgruppe eingesetzt, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung nach einem Treffen von Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire und dem niederländischen Minister Wopke Hoekstra am Freitag in Paris. Am Ende müsse ein "faires und ausgewogenes" Ergebnis für alle Beteiligten stehen.

Flixbus sieht rot - Neuer Fernbus-Anbieter startet in Deutschland

BERLIN - Fernbuskunden in Deutschland erhalten mehr Auswahl. Das Unternehmen Blablabus will im Frühjahr die ersten deutschen Städte anfahren, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Zuvor hatte das "Handelsblatt" (Freitag) darüber berichtet. Mit roten Bussen will der Ableger der Mitfahrzentrale Blablacar den deutschen Branchenprimus Flixbus angreifen. Dessen grüne Busse bedienen nach mehreren Übernahmen 95 Prozent des Marktes.

ROUNDUP 2: Das Rüstungsgeschäft brummt bei Rheinmetall - Aktie zieht kräftig an

DÜSSELDORF - Mit Militärfahrzeugen und Munition hat der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall deutlich bessere Geschäfte gemacht als zuvor. Umsatz und Ergebnis legten im vergangenen Jahr zu. Insgesamt übertraf das Unternehmen damit seine Prognosen. Der Kurs legte am Freitag als MDax-Spitzenreiter zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent zu und überwand dabei auch die Marke von 100 Euro. Am späten Vormittag notierten die Aktien noch mit 7,5 Prozent im Plus.

ROUNDUP: Sixt verschmilzt Autovermietung und Carsharing - Aktie setzt sich ab

MÜNCHEN - Deutschlands größter Autovermieter Sixt startet sein eigenes Carsharing und vernetzt alle Angebote auf einer App. Mit der Verschmelzung von Autovermietung und Carsharing wolle Sixt eine neue Produktkategorie schaffen, erläuterte Strategievorstand Alexander Sixt am Donnerstagabend in München die Pläne. Der Start der Mobilitäts-App gab dem Aktienkurs am Freitag kräftig Auftrieb. Er lag mit einem Plus von mehr als 7 Prozent an der Spitze des SDax der kleineren Börsentitel.

DZ Bank wird weitere DVB-Sparte los - Flugzeugfinanzierung geht an Japaner

FRANKFURT - Die DZ Bank ist eine weitere Sparte der angeschlagenen Transportfinanzierungstochter DVB losgeworden. Die japanische Großbank Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) werde das Portfolio mit Flugzeugfinanzierungen mit einem Volumen von 5,6 Milliarden Euro übernehmen, teilte die DVB Bank am Freitag in Frankfurt mit. Die Japaner übernehmen die Mitarbeiter der Sparte und Teile der betrieblichen Infrastruktur. Über den Kaufpreis machten die Banken keine Angaben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass die MUFG umgerechnet rund 5,5 Milliarden Euro auf den Tisch legen will.

Werbekonzern WPP rechnet 2019 mit weiterem Umsatzrückgang

LONDON - Der weltgrößte Werbekonzern WPP rechnet wegen der schwierigen Märkte und Kundenverlusten im vergangenen Jahr auch 2019 mit einem Umsatzrückgang. Der Erlös ohne weiterverrechnete Kosten werde in diesem Jahr zwischen 1,5 und 2 Prozent sinken, teilte der Konzern am Freitag in London mit. Damit würde sich aber zumindest der Rückgang verlangsamen.

