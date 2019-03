10 Fragen an ... Gregor Rosinger, Rosinger Group. 1) Beschreiben Sie sich bitte mit drei Worten:Leistungsorientierter technologieinteressierter Finanzindustrieller 2) Was war das grösste Risiko, das Sie jemals eingegangen sind?Geboren zu werden, denn das Leben endet immer tödlich :-) 3) Wofür würden Sie Ihren letzten Cent ausgeben?Das hängt von der Situation ab, aber mit Cents würde man nicht weit kommen .... 4) Was war Ihre erste Wertpapiertransaktion?Kauf von BASF Aktien 5) Wenn Sie nicht in der Finanzbranche tätig wären, wo dann?Ich wäre Sportwagenfabrikant geworden 6) Mit welcher Person würden Sie gerne einen Tag verbringen oder sogar tauschen?Ich würde mit niemandem tauschen ...Einen ganzen Tag verbringe ich am liebsten mit ...

