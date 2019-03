579 MW an EEG-geförderten Photovoltaikanlagen wurden nach der gestrigen Veröffentlichung der Bundesnetzagentur im Januar in Deutschland neu hinzu gebaut. Damit hat sich der starke Zuwachs des Jahresendes nahlos fortgesetzt, was nicht zuletzt der angekündigten 20-prozentigen Absenkung der Fördersätze für Anlagen zwischen 40 und 750 kW zuzuschreiben sein dürfte. 1.3.2019 | Quelle: BNetzA | solarserver.de ...

