BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer fordert von der SPD die Bereitschaft zu weniger restriktiven Waffenexportregelungen und wirft dem Koalitionspartner eine Schädigung der heimischen Rüstungsindustrie vor. Angesichts der bevorstehenden Entscheidung über eine mögliche Verlängerung des Waffenexportstopps nach Saudi-Arabien und Forderungen nach einer restriktiven Rüstungsexportrichtlinie sagte die CDU-Vorsitzende, dass die SPD mit ihrer Haltung Arbeitsplätze gefährde.

"Wir haben die Grundsatzentscheidung für eine Rüstungsindustrie getroffen, die in Deutschland auf der Basis strenger Regeln arbeitet, was richtig ist. Wer nun aber Exporte um jeden Preis verhindern will, muss ehrlich sagen, dass er diese Industrie grundsätzlich in Deutschland nicht will und sollte es nicht über den Weg einer Regelauslegung machen, die genau dieses Ergebnis hätte", sagte Kramp-Karrenbauer.

Es sei "falsch, die Regeln so auszulegen, dass die Exporte de facto auf null gefahren werden", so die CDU-Vorsitzende. "Dann soll man das den betroffenen Firmen und Arbeitnehmern auch ins Gesicht sagen."

In der Koalition wird über den zeitlich befristeten Waffenexportstopp nach Saudi-Arabien gestritten, der am 9. März ausläuft. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag, dass die Entscheidung der Bundesregierung noch ausstehe. Die SPD hat sich anders als die Union für eine Verlängerung des Stopps ausgesprochen.

Kritik an dem Embargo hat es auch aus Frankreich und Großbritannien gegeben. Denn sie können Rüstungsgüter wie beispielsweise den Eurofighter oder den Tornado nicht nach Saudi-Arabien liefern, weil Teile davon aus deutscher Produktion stammen.

Kramp-Karrenbauer forderte von der SPD, auf die französischen und britischen Wünsche einzugehen. "Wenn Deutschland an einem europäischen oder supranationalen Projekt beteiligt ist, dann müssen die Partner gemeinsame Regeln finden. Das kann auch bedeuten, dass diese Projekte nicht den strengen deutschen Regeln unterliegen." Sonst würden solche Projekte "in Zukunft ohne Deutschland stattfinden", so die CDU-Chefin.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2019 09:29 ET (14:29 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.