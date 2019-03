Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus ist die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche und den neuen Monat gestartet. Vor allem überraschend gute Konjunkturdaten aus China und Berichte, wonach die US-chinesischen Handelsgespräche in wenigen Wochen zu einem Ergebnis führen könnten, treiben das Sentiment an.

US-Vertreter bereiten angeblich ein finales Abkommen vor, das Mitte März von den Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping unterzeichnet werden könnte. Der Dow-Jones-Index verbessert sich um 0,7 Prozent auf 26.107 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es ebenfalls um jeweils 0,7 Prozent nach oben.

Der unerwartet positive Caixin-Einkaufsmanager-Index aus China und die überraschend starken US-Daten vom Vortag verstärken bei den Investoren die Hoffnung auf ein Ende der aktuellen Konjunkturdelle. Wie tragfähig die Euphorie der Teilnehmer ist, dürften die US-Daten am Nachmittag zeigen.

Nicht in das zuletzt positive Bild passen die persönlichen Einkommen und Ausgaben. Die US-Verbraucher haben im Dezember ihre Ausgaben um 0,5 Prozent eingeschränkt und ihre Einkommen gingen zu Beginn des Jahres um 0,1 Prozent zurück.

Nach der Eröffnung folgen noch Februar-Daten zum ISM-Index und Markit-Einkaufsmanagerindex jeweils für das verarbeitende Gewerbe sowie zum Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan.

Tesla-Aktie im Rückwärtsgang - Gap-Titel fliegen

Bei den Einzelwerten fällt die Tesla-Aktie um 5,7 Prozent. Der Elektroautobauer wird den Preis der Basisversion des Model 3 wie angekündigt erneut senken, muss dafür allerdings viele Niederlassungen schließen. Der Elektrowagen, mit dem der US-Konzern den Massenmarkt erobern will, soll nun ab 35.000 US-Dollar angeboten werden, kündigte Firmenchef Elon Musk an. Tesla wolle künftig vollständig auf den Verkauf über das Internet umstellen und dadurch die Kosten senken.

Gap schießen um über 20 Prozent nach oben. Der Einzelhändler spaltet sich in zwei Gesellschaften auf, darüber hinaus sollen 230 Ladengeschäfte in den kommenden zwei Jahren geschlossen werden. Angesichts dieses Umbruchs gerieten die Geschäftszahlen in den Hintergrund.

Die Internetplattform Ebay überprüft das Portfolio der eigenen Aktivitäten und beugt sich damit der Forderung von Finanzinvestoren. Der Konzern werde sich sein Geschäft mit kostenlosen Anzeigen und die Eintrittskarten-Tausch-Plattform Stubhub sowie die anderen Sparten näher anschauen, kündigte die Internet-Auktionsplattform an. Die Aktie legt um 4,0 Prozent zu.

Zscaler klettern um 14,4 Prozent in die Höhe. Der auf Cybersicherheit spezialisierte Anbieter übertraf die Marktprognosen - trotz eines Verlustes im zweiten Quartal. Dieser verringerte sich allerdings auf Jahressicht und bereinigt verdiente das Unternehmen mehr als erwartet.

Ölpreise können Gewinne nicht behaupten

Volatil zeigen sich die Ölpreise. Übergeordnet werden die Preise von den guten Daten zum US-BIP für das vierte Quartal weiter gestützt, die auf eine mögliche steigende Nachfrage hindeuten, heißt es. Auch die Aussicht auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China sei positiv. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,1 Prozent auf 57,29 Dollar, für Brent geht es dagegen um 0,4 Prozent auf 66,04 Dollar nach unten.

Der Goldpreis und die Anleihen leiden unter der gestiegenen Risikofreude der Investoren. Die Feinunze verliert 0,6 Prozent auf 1.307 Dollar. Für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 2,5 Basispunkte auf 2,74 Prozent nach oben. Händler verweisen hier auch auf die guten China-Daten.

Der Euro zeigt sich aktuell auf dem ermäßigten Niveau des Vortages. Im Hoch hatte er am Donnerstag bei 1,1420 Dollar gelegen, ehe der Dollar Auftrieb von guten US-Konjunkturdaten erhielt. Diese seien eindeutig Dollar-positiv ausgefallen, konstatiert Analyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Insbesondere das starke BIP-Wachstum im vierten Quartal sollte eigentlich dazu angetan sein, Rezessionssorgen zu zerstreuen und damit die langfristigen Markterwartungen bezüglich des US-Leitzinses aufzuhellen. Die noch anstehenden US-Daten könnten hier für Bewegung sorgen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.107,11 0,74 191,11 11,92 S&P-500 2.804,80 0,73 20,31 11,89 Nasdaq-Comp. 7.588,53 0,74 56,00 14,37 Nasdaq-100 7.153,17 0,78 55,65 13,00 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,53 1,6 2,52 133,0 5 Jahre 2,55 3,2 2,51 62,2 7 Jahre 2,65 2,9 2,62 39,9 10 Jahre 2,74 2,5 2,72 29,8 30 Jahre 3,11 2,4 3,08 3,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.23 Uhr Do, 17.07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1389 +0,15% 1,1367 1,1384 -0,7% EUR/JPY 127,36 +0,57% 127,08 126,72 +1,3% EUR/CHF 1,1366 +0,16% 1,1350 1,1350 +1,0% EUR/GBP 0,8593 +0,22% 0,8577 0,8562 -4,5% USD/JPY 111,83 +0,41% 111,81 111,31 +2,0% GBP/USD 1,3256 -0,05% 1,3249 1,3295 +3,9% Bitcoin BTC/USD 3.817,62 +0,60% 3.800,00 3.857,34 +2,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,29 57,22 +0,1% 0,07 +24,3% Brent/ICE 66,04 66,31 -0,4% -0,27 +20,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.306,64 1.314,05 -0,6% -7,42 +1,9% Silber (Spot) 15,44 15,55 -0,7% -0,11 -0,4% Platin (Spot) 866,26 879,70 -1,5% -13,44 +8,8% Kupfer-Future 2,96 2,95 +0,3% +0,01 +12,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2019 09:38 ET (14:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.