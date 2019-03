FRANKFURT (Dow Jones)--Gute Wirtschaftsdaten aus China stützen Europas Börsen am Freitagnachmittag. Nachdem am Donnerstag US-Konjunkturdaten positiv überrascht hatten, ist nun der Caixin-Einkaufsmanager-Index besser als erwartet ausgefallen. Der chinesische Index stieg auf 49,9 im Februar nach 48,3 im Vormonat und hat damit fast wieder die Expansionsschwelle von 50 Punkten erreicht. Der exportlastige DAX steigt 1,3 Prozent auf 11.663 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,8 Prozent auf 3.323 Punkte nach oben. Beide Indizes sind im Verlauf auf Jahreshochs gestiegen.

In der Eurozone ist der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Zweitlesung etwas über der Schätzung geblieben, er liegt mit 49,3 im Februar aber noch klar unter der Expansionsschwelle. Die Blicke richten sich bereits auf die EZB-Sitzung in der kommenden Woche, auf der die Währungshüter angesichts der jüngsten Wachstums-Verlangsamung in der Eurozone neue Langfristtender (LTRO) bekannt geben könnten.

Erleichterung über WPP-Ausblick

Für die Aktie des britischen Werbegiganten WPP geht es um 7,5 Prozent nach oben. Die Citigroup spricht von beruhigenden Viertquartalszahlen. Für Erleichterung sorgt aber vor allem der Ausblick. Das Unternehmen stellt ein organisches Wachstum von minus 1,5 bis minus 2 Prozent in Aussicht. Die Konsensprognose liegt bei minus 2 Prozent. Das deutet auf eine Stabilisierung des schwierigen Werbemarktes hin, was die Aktien auch der Wettbewerber antreibt: Publicis steigen um 2,2 Prozent, Lagardere um 1 Prozent, Mediaset um 1,3 Prozent und RTL um 1,7 Prozent.

Starke Zahlen der italienischen Luxusmarke Moncler treiben den Sektor nach oben. Moncler springen in Mailand um 9,7 Prozent, Kering steigen um 3 Prozent, LVMH um 1,2 Prozent, Ferragamo um 2,3 Prozent. Analysten hätten zuletzt Zweifel gehabt, ob Moncler den starken Wachstumspfad weiter aufrechterhalten könne. Dies sei nun erneut unter Beweis gestellt worden. Der Gewinn für 2018 lag deutlich über Erwartung und erfreut die Analysten. Dazu habe sich Moncler am Vortag in einem Analysten-Call auch zuversichtlich für 2019 geäußert.

Air France-KLM erholen sich nach dem Abverkauf mit Aufschlägen von 6,1 Prozent deutlich. Die Aktie profitiert von einer Annäherung zwischen Frankreich und den Niederlanden. Die Finanzminister beider Länder haben erklärt, dass beide Länder gemeinsam an einer Stärkung der Airline und deren Wettbewerbsfähigkeit arbeiten wollen. Die Nachricht wird von den Anlegern mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, nachdem die Niederlande vor wenigen Tagen völlig überraschend aufgebaut hatte, um ein Gegengewicht zum Einfluss des französischen Staats zu bilden.

Rheinmetall-Zahlen kommen gut an

Die Zahlen von Rheinmetall werden positiv bewertet. Während der Umsatz die Erwartungen getroffen hat, liegt der operative Gewinn deutlich darüber. "Das spricht für die Profitabilität des Unternehmens", sagt ein Händler. Der Kurs gewinnt 8,4 Prozent.

Im DAX sind Nachzügler gesucht: Covestro erholen sich um weitere 3,3 Prozent und Bayer um weitere 2,1 Prozent. Auch die Autowerte liegen gut im Markt, so Daimler (plus 1,8 Prozent) und Continental (plus 2,7 Prozent). Der europäische Stoxx-Branchenindex der Autotitel zieht um 1,9 Prozent an und stellt damit den größten Sektor-Gewinner.

Kräftig aufwärts geht es mit 4,8 Prozent beim spanischen Wurstdarmhersteller Viscofan Group. In der Aktie seien wieder Neuengagements zu beobachten, nachdem Ende Oktober eine Gewinnwarnung für einen Kurseinbruch gesorgt hatte, heißt es. Der Gewinn (EBITDA) stieg um 18,2 Prozent zum Vorjahresquartal an auf 54,8 Millionen Euro.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.323,21 0,76 24,95 10,72 Stoxx-50 3.043,33 0,45 13,66 10,26 DAX 11.663,04 1,28 147,40 10,46 MDAX 24.658,40 1,12 272,68 14,22 TecDAX 2.634,55 1,25 32,62 7,52 SDAX 10.964,11 1,47 159,26 15,30 FTSE 7.121,20 0,66 46,47 5,15 CAC 5.275,04 0,66 34,52 11,51 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,20 0,02 -0,04 US-Zehnjahresrendite 2,74 0,03 0,06 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.23 Uhr Do, 17.07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1391 +0,18% 1,1367 1,1384 -0,6% EUR/JPY 127,34 +0,55% 127,08 126,72 +1,3% EUR/CHF 1,1365 +0,15% 1,1350 1,1350 +1,0% EUR/GBP 0,8586 +0,14% 0,8577 0,8562 -4,6% USD/JPY 111,81 +0,39% 111,81 111,31 +2,0% GBP/USD 1,3267 +0,03% 1,3249 1,3295 +4,0% Bitcoin BTC/USD 3.816,75 +0,58% 3.800,00 3.857,34 +2,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,33 57,22 +0,2% 0,11 +24,4% Brent/ICE 66,22 66,31 -0,1% -0,09 +21,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.307,70 1.314,05 -0,5% -6,36 +2,0% Silber (Spot) 15,44 15,55 -0,7% -0,11 -0,4% Platin (Spot) 869,68 879,70 -1,1% -10,02 +9,2% Kupfer-Future 2,97 2,95 +0,6% +0,02 +12,8% ===

