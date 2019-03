Treten in einer KNX-Installation Fehlfunktionen auf, folgt in aller Regel eine entsprechende Diagnose bzw. Fehlersuche durch den Systemintegrator. Ist in der Anlage eine KNX-IP-Schnittstelle installiert, so kann dies aus der Ferne erfolgen. Doch nicht jeder Kunde hat oder will so eine Schnittstelle. Dann ist es erforderlich, die Diagnose vor Ort durchzuführen.

In diesem Fall koppelt man seinen Laptop in der Regel über eine KNX-USB-Schnittstelle an die Anlage. Dazu gibt es fest im Schaltschrank installierbare Schnittstellen - die jedoch den Nachteil haben, dass sie vergleichsweise teuer sind, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie normalerweise nur sehr selten wirklich benutzt werden. Außerdem muss man bei jedem Projekt eine eigene Schnittstelle installieren.

Mobile KNX-USB-Schnittstelle ...

