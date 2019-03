GBP/USD 4-Stundenchart Der GBP/USD wird über den wichtigen SMAs gehandelt und damit sind die mittelfristigen Aussichten bullish GBP/USD 30-Minutenchart Der GBP/USD fand in der Nähe der 1,3220 eine Unterstützung und es kann so zu einem Kursanstieg in Richtung 1,3285 und 1,3300 kommen. Langfristig müssen die Bullen die 1,3350 überwinden. Unterstützungen ...

