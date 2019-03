Bis September letzten Jahres hinein tendierte die Aktie von Adobe in einem festen Aufwärtstrend gen Norden und erreichte schlussendlich einen Höchststand bei 277,61 US-Dollar. Nur wenig später begann der Markt zu kippen, Adobe setzte im Zuge dessen bis Ende Dezember auf ein Verlaufstief von 204,95 US-Dollar zurück. Doch die zwischendurch an den Tag gelegte Volatilität hat eine besondere charttechnische Formation hervorgebracht, die sich als inverse SKS-Formation darstellt. Solche Kursverläufe besitzen meistens einen Trendwendecharakter und werden oberhalb der Nackenlinie aktiviert. Diese ist bei Adobe um 260 US-Dollar anzutreffen und kann für den Aufbau von sukzessive Long-Positionen durchaus herangezogen werden. Die seit Anfang Februar in einem aufwärts gerichteten Trendkanal andauernde Konsolidierungsbewegung ...

