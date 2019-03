Bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder gibt es zwar etwas Bewegung, aber noch kein Angebot der Arbeitgeber. Verdi-Chef Frank Bsirske sagte am Freitagnachmittag in Potsdam in einer Verhandlungspause, man habe möglicherweise 20 Prozent der Wegstrecke hin zu einem Ergebnis geschafft. Allerdings liege noch kein Angebot auf dem Tisch. Von Arbeitgeberseite hieß es, die Materie sei im Moment sehr komplex.

Länder-Arbeitgeber und Gewerkschaften verhandeln seit Donnerstag in der dritten und möglicherweise entscheidenden Runde über die künftigen Einkommen der Mitarbeiter der Länder. Die Gewerkschaften fordern für die rund eine Million Tarifbeschäftigten (ohne Hessen) sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat.

Der Abschluss soll auf rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger übertragen werden. Dabei geht es auch um eine Neugestaltung der Entgeltordnung, also die Zuordnung einzelner Tätigkeiten zu den Entgeltgruppen, sowie um spezielle Verbesserungen für die Krankenpflege. Die Gewerkschaften hatten mit Warnstreiks vor der dritten Runde ihren Forderungen Nachdruck verliehen./rm/vr/DP/tav

AXC0160 2019-03-01/16:56