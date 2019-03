Nach den Pleiten und Betrugsfällen bei P&R und Magellan zeigten sich Anleger zum Teil verunsichert - neueste Vertriebszahlen geben jedoch Anlass für Optimismus.Es waren schon Paukenschläge, auch wenn sich Risse und Ungereimtheiten zuvor anhäuften. Durch die Insolvenz des Traditionsunternehmen P&R im vergangenen Jahr musste das Investmentgeschäft mit Containern Federn lassen. Vor allem, weil durch die Insolvenz ein Betrugsskandal aufgedeckt wurde, der noch immer nicht bis ins Detail geklärt werden konnte. Zuvor sorgte der Anbieter Magellan für Aufsehen, weil auch diese Investmentgesellschaft Insolvenz anmelden musste und mit Betrugsvorwürfen konfrontiert wurde. Bei Anlegern führte das zu Unsicherheiten, was wiederum das Geschäft der Konkurrenz belastete. Doch aktuell steigt die Nachfrage laut einem Artikel in der F.A.Z. vom 28. Februar 2019 im Containermarkt wieder an.

