Mainz (ots) - Montag, 4. März 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Cocktails zu Karneval - Nic Shanker mixt leckere Drinks Morbus Crohn - Leben mit der Darmentzündung Gemüsespätzle - Ein Rezept von Armin Roßmeier



Gäste im Studio: Rudolf Kowalski, Schauspieler Eva Scheurer, Schauspielerin



Montag, 4. März 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Welche Rechte haben Reisende? - Flugausfälle und Verspätungen Expedition Deutschland: Essen - Ein Café in Eigenregie Der Traum vom Auswandern - Tauchlehrerin auf Gran Canaria



Montag, 4. März 2019, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Andreas Wunn



Wirtschaftsstudie zu Ost-West - Wie vereint ist Deutschland? Rosenmontag in Deutschland - Helau und Alaaf



Gast: Ferdinand von Schirach, Strafverteidiger und Autor



Montag, 4. März 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Barbie: 60 Jahre ohne Falten - Die Kult-Puppe hat Geburtstag



Montag, 4. März 2019,



Leute heute Moderation: Karen Webb



Tina Turner in Hamburg - Sängerin besucht Musical-Premiere Tommy Hilfiger in Paris - US-Mode bei Prêt-à-porter-Schauen



Montag, 4. März 2019, 19:25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Clever reisen, online buchen



Reisen gehören für die meisten Deutschen zu den Highlights des Jahres. Die gute Vorbereitung aber fängt schon bei der Buchung an. Viele buchen nicht mehr übers Reisebüro, sondern gehen im Internet auf Schnäppchenjagd.



Die Deutschen sind reisefreudig: 2017 waren sie im Schnitt 13 Tage unterwegs und blätterten mehr als 70 Milliarden Euro hin. Besonders, wenn Kinder mit von der Partie sind, wird das schnell zum teuren Vergnügen. Wer im Internet seine Reise bucht, kann Geld sparen. Doch es gibt eine ganze Reihe Fragen: Darf der Anbieter nach der Buchung die Preise erhöhen? Wie wirkt sich das neue Reiserecht auf die Verbraucher aus? Wie sollte man bezahlen? Und die entscheidende Frage: Wann sind Urlaubsreisen besonders günstig?



E-Mobilität unter der Lupe - Wie sauber ist elektrisch? Wie sicher ist Ihre Wohnung? - Mit einem Einbrecher unterwegs LED-Lampen im Test - Wem ein Licht ausgeht



