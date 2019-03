windeln.de SE: windeln.de SE schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttoemissionserlös von 10,1 Mio. Euro DGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung windeln.de SE: windeln.de SE schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttoemissionserlös von 10,1 Mio. Euro 01.03.2019 / 17:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. windeln.de SE schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab - Bruttoemissionserlös von 10,1 Mio. Euro München, 1. März 2019: windeln.de SE ("windeln.de" oder "Konzern") hat die von der Außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Januar 2019 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Das Grundkapital wird durch die Ausgabe von insgesamt 6.850.023 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, mit einem Nennwert von je 1,00 Euro und einer Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2018 ("Neue Aktien"), gegen Bareinlage um 6.850.023,00 Euro von 3.113.647,00 Euro auf 9.963.670,00 Euro erhöht. Basierend auf dem festgelegten Bezugspreis von 1,48 Euro pro Neuer Aktie ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rd. 10,1 Mio. Euro. Altaktionäre haben 1.179.978 Neue Aktien, die ihnen im Wege des mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 1:2,2 angeboten wurden, bezogen. Nicht bezogene Neue Aktien und die Neuen Aktien für die die Bezugsrechte im Vorfeld abgetreten wurden, somit insgesamt 5.670.045 Neue Aktien, wurden von der FinTech Group Bank AG nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger platziert. Zwei neue Investoren aus dem asiatischen Raum, die im Vorfeld verbindliche Verpflichtungserklärungen abgegeben hatten, haben dabei Neue Aktien im Gegenwert von rd. 6,7 Mio. Euro gezeichnet. Die Neuen Aktien mit der ISIN DE000WNDL011 / WKN WNDL01 werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2019 zum Börsenhandel im regulierten Markt (Prime Standard) zugelassen. Der Konzern hat sich damit eine gute Ausgangslage geschaffen, um das Ziel eines nachhaltigen, profitablen Wachstums finanziell gestärkt umzusetzen. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen überwiegend für den Abschluss der Restrukturierungsmaßnahmen in Europa sowie zur Steigerung des Wachstums im chinesischen Markt eingesetzt werden. Hierbei liegt der Fokus auf der Sortimentsoptimierung und dem Ausbau des Logistik- und Verkaufsnetzwerks im chinesischen Markt. Finanzvorstand Dr. Nikolaus Weinberger kommentiert die erfolgreiche Kapitalerhöhung: "Mit dieser Maßnahme stärken wir unsere Kapitalbasis und können gezielt in das nachhaltige Wachstum investieren. Wir freuen uns darüber, die Investorenbasis in unserer größten Absatzregion Asien ausgebaut zu haben und sind davon überzeugt, unsere Kompetenz in China so noch einmal deutlich stärken zu können." Corporate Communications Sophia Kursawe Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65 E-Mail: investor.relations@windeln.de Über windeln.de windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. Unsere Shops: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.bebitus.es, www.bebitus.pt, www.bebitus.fr, www.windeln.com.cn, windelnde.tmall.hk/ 01.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: windeln.de SE Hofmannstr.51 81379 München Deutschland Telefon: 089 / 416 17 15-0 Fax: 089 / 416 17 15-11 E-Mail: investor.relations@windeln.de Internet: www.windeln.de ISIN: DE000WNDL193 WKN: WNDL19 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 783021 01.03.2019 ISIN DE000WNDL193 AXC0178 2019-03-01/17:43