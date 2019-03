Nel Asa ist in den vergangenen Tagen insgesamt wieder recht stabil gewesen. Am Freitag gelang der nächste Durchbruch um fast 4 % nach oben. Damit hat die Aktie die Chance, auch wieder in Richtung 60 Cent zu steigen. Dies wäre ein Zeichen dafür, dass 65 bis 66 Cent ohne weiteres und vor allem ohne nennenswerte Widerstände jederzeit möglich sind. Nur: Die Aktie sollte in den kommenden Tagen zumindest die Untergrenzen bei 55 Cent weiter verteidigen. Gelingt dies, dann ist der charttechnische Aufwärtsschwung ... (Frank Holbaum)

