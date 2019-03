Der Autobauer Volkswagen bekommt weiter die immer schwierigere Lage auf dem US-Markt zu spüren. Wie schon im ersten Jahresmonat verkaufte VW im Februar weniger Autos als im Vorjahresmonat, diesmal gab es ein Minus von 3,6 Prozent auf 25 706 Wagen mit dem blauen VW-Logo. Das teilte das Unternehmen am US-Sitz in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mit. Mit der neuen Version des Jetta konnte VW punkten, beim Golf hingegen ging es weiter nach unten. Das auf dem US-Markt inzwischen wichtigste Modell, der SUV Tiguan, verzeichnete unter anderem wegen eines Modellwechsels einen Rückgang von 13 Prozent. Der Stadtgeländewagen Atlas blieb auf Vorjahresniveau. Nach zwei Monaten steht bei VW ein Absatzrückgang von 5,1 Prozent zu Buche.

Vor allem Tiguan und Atlas hatten in jüngerer Zeit für Aufschwung bei den Wolfsburgern gesorgt. Insbesondere auf dem US-Markt hatte VW seine Strategie forciert, mehr teure SUVs zu verkaufen, um auf dem Markt wieder in die Gewinnzone zu kommen. In den USA war Volkswagens Manipulation von Abgastests bei Dieselmotoren aufgeflogen./men/fba

