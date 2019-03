Dublin (ots) - Die Direktvertriebsbranche wächst weiterhin - in Deutschland ebenso wie im gesamten europäischen Raum. Ganz vorn dabei ist das international tätige Unternehmen QN Europe. Das innovative Geschäftsmodell bietet Vertriebspartnern eine Vielzahl von Produkten für den Einstieg in die Selbständigkeit.



Einer Studie der Universität Mannheim zufolge wurde im Jahr 2017 alle drei Sekunden ein Produkt im Direktvertrieb verkauft. Im gesamten Jahr konnte die Branche demnach einen Gesamtumsatz von über 17 Milliarden Euro verzeichnen. Das ist noch einmal ein deutliches Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren. "Diese beeindruckenden Zahlen lassen nur einen Schluss zu: Direktvertrieb liegt im Trend", sagt Jerome Hoerth, der Geschäftsführer von QN Europe. "Unser Unternehmen bietet einen einfachen und risikoarmen Einstieg in den Wachstumsmarkt."



QN Europe: Chance für Jungunternehmer



Vor allem junge Selbständige können heute vielfältige Kanälen nutzen, um Produkte zu vermarkten. Dazu gehören zum Beispiel Profile in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram. QN Europe stellt ein breites Sortiment von attraktiven Produkten zur Verfügung, mit dem die Partner selbständig Gewinne generieren können.



QN Europe unterstützt junge Erwachsene bei der Gründung ihres eigenen Startups. Bei Seminaren und Schulungen werden wichtige Fähigkeiten vermittelt. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, sich innerhalb der Community mit anderen Jungunternehmern zu vernetzen. So werden die Chancen potenziert. Für eine wachsende Zahl von Berufseinsteigern wird der Traum vom selbstbestimmten Leben als Unternehmer Wirklichkeit.



Zur Philosophie von QN Europe gehört die einfache Feststellung: Wichtig ist, dass man an sich selbst glaubt. "Streiche Sätze mit "wenn ... dann" aus deinem Wortschatz! Wer nichts riskiert, der gewinnt nichts", sagt Vijay Eswaran. Der Erfolgsunternehmer hat vor vielen Jahren den Mutterkonzern QNET gegründet, der heute weltweit aktiv ist.



OTS: QN Europe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133823 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133823.rss2



Pressekontakt: QNEUROPE Sales & Marketing Ltd Adresse: Core B, Block 71 The Plaza, Park West 12 Dublin Irland