Über 7.900 CEOs kamen zur jährlichen Mobilfunk-Leitveranstaltung;

Teilnehmer aus der ganzen Welt trafen sich in Barcelona, um die Zukunft des Mobilfunks zu gestalten;

Im Mittelpunkt: 5G

Wie die GSMA heute meldete, waren mehr als 109.000* Besucher aus 198 Ländern und Gebieten zu Gast auf dem MWC19 Barcelona, der wichtigsten Veranstaltung der Mobilfunkbranche. Mehr als 55 Prozent der Teilnehmer des diesjährigen MWC, darunter 7.900CEOs, hatten leitende Positionen inne. 3.640 internationale Medienvertreter und Branchenanalysten berichteten auf der Veranstaltung über die vielen bedeutenden Branchenmeldungen. Eine vorläufige Wirtschaftsanalyse hat ergeben, dass der MWC19 der örtlichen Wirtschaft etwa 473 Millionen Euro und mehr als 14.000 Teilzeitjobs beschert haben dürfte.

"Heute feiern wir einen weiteren überaus erfolgreichen MWC Barcelona, der Teilnehmer, Regierungsvertreter und Regulierungsbehörden aus dem gesamten globalen Ökosystem zusammengeführt hat, das sich über mehrere Branchen erstreckt und die wachsende Bedeutung der mobilen Vernetzung widerspiegelt", sagte John Hoffman, CEO der GSMA Ltd. "Unter dem Motto 'Intelligent Connectivity' war 5G auf dem MWC19 präsent und vermittelte einen spannenden ersten Eindruck von dieser neuen Welt, mit ersten 5G-fähigen Mobiltelefonen, neuen Produkten und Dienstleistungen und sogar mit der ersten Demonstration einer mit 5G-Technologie live fernüberwachten Operation. Die Mobilfunkbranche macht bei 5G weiterhin große Fortschritte, und auf dem MWC Barcelona werden weiterhin die besten und kreativsten Elemente unserer vernetzten Welt präsentiert."

Leitmotto der Konferenz: Intelligent Connectivity

An vier Tagen ging es auf dem MWC19 um die Schnittmenge der Bereiche 'Hyper-Konnektivität', die durch 5G und das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) ermöglicht wird, und 'Intelligenz', die mit künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) und Big Data realisierbar wird. Neben den Kernelementen der intelligenten Vernetzung beleuchtete der MWC19 die Schlüsselthemen Content, Digital Trust, Digital Wellness und die Zukunft.

Hauptredner waren Vertreter von Organisationen wie ARM, Cisco, Citi, Daimler AG und Mercedes Benz, Digital Asset Holdings, Groupon, HTC, Huawei, IOC, KT Corporation, Light, Microsoft, Niantic Inc., Orange Group, Picasso Labs, Rakuten, Singtel, Smart Dubai, Sparrho, United Nations, Universal Music Group, Vimeo und die Vodafone Group.

Präsentation des Mobilfunks der Zukunft

Wie immer wurden auf dem MWC die Technologien, Produkte und Dienstleistungen präsentiert, die die Zukunft des Mobilfunks prägen werden. Auf dem MWC19 teilten sich mehr als 2.400 Unternehmen eine Ausstellungs- und Gastronomiefläche von über 120.000 Nettoquadratmetern des Messezentrums Fira Gran Via. Zu ihnen gehörten so klangvolle Marken wie Accenture, Alibaba Cloud, ARM, AT&T, BMW, Cisco Systems, Deutsche Telekom, Ericsson, Facebook, Google, HTC, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, NTT DOCOMO, Nokia Solutions and Networks, Ooredoo, Oracle, Orange, Qualcomm Incorporated, SAP, SEAT, SK Telecom, Telefónica, Verizon, Vodafone, Xiaomi und ZTE.

Wegweisend: Die GSMA

Der preisgekrönte GSMA-Videoübertragungsdienst Mobile World Live TV, über den Inhalte rund um den MWC bereitgestellt werden, wurde auf der diesjährigen Veranstaltung erstmals für 5G-Liveübertragungen eingesetzt. Die Übertragungen wurden in diesem Jahr durch das 5G-Netz von Samsung unterstützt, das an allen fünf Tagen eine echte nahtlose Übertragung mit geringen Verzögerungszeiten ermöglichte.

Die GSMA stellte außerdem das System BREEZ (Biometric Recognition Easy Entry Zone) vor. Eine Opt-in-Anmeldung beim BREEZ-System ermöglichte den Teilnehmern berührungslos den Zutritt zur Konferenz, was die Sicherheit erhöhte und es überflüssig machte, Ausweise vorzuzeigen oder Plaketten scannen zu lassen, um die Veranstaltung an den Eingängen zu betreten und sich in gesperrten Bereichen aufzuhalten. Schon in seinem ersten Jahr nutzten mehr als 40 Prozent der Teilnehmer diesen Dienst, um in den MWC19 zu gelangen.

GSMA Innovation City

Die populäre GSMA Innovation City wurde von mehr als einem Drittel der MWC-Teilnehmer besucht. Dort konnten sie die Mischung aus 5G, IoT, AI und Big Data hautnah erleben und sich ansehen, wie sich diese Technologien schon heute positiv auf das Leben von Menschen und Unternehmen in aller Welt auswirken. Die Besucher hatten Gelegenheit, eine Reihe von Praxisdemonstrationen aus verschiedenen Bereichen auf sich wirken zu lassen. Dazu zählten unter anderem die Bereiche Entertainment, Transportwesen, Umwelt und Robotik von unseren Partnern Google, Huawei, KT Corporation, Sierra Wireless und Turkcell sowie weitere Anwendungen aus GSMA-Programmen.

NEXTech

In den NEXTech Theatres veranstaltete die GSMA an den vier vier Konferenztagen 40 Programme von 38 Partnern. Im Mittelpunkt standen bahnbrechende Technologien, deren Spektrum von Virtual/Augmented Reality und Robotik über Cognitive Computing bis hin zur künstlichen Intelligenz reichte, um nur einige zu nennen. Auch der Graphene-Pavillon war nun schon im vierten Jahr wieder vertreten. Dort wurden spannende Ideen präsentiert, wie sich die Vorzüge von Graphen für neue Anwendungen nutzen lassen. Mit dem Ziel, zu neuen Ideen für Innovationen und Wachstum zu gelangen, präsentierte der MWC19 erneut den Wettbewerb "Mobile World Scholar Challenge", durch den neue und wirkungsvolle Ideen aus Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen rund um den Globus einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen.

Das Ministerial Programme: Eine Plattform für den kritischen politischen Dialog

Das Ministerial Programme, ein fester Bestandteil des MWC Barcelona, bietet Ministern, Regulierungsbehörden, internationalen Organisationen und CEOs aus aller Welt ein einzigartiges Forum, um wichtige Entwicklungen und politische Trends in der Mobilfunkbranche zu diskutieren. Das diesjährige Programm ging deutlich über die traditionelle Diskussion über Politik und Regulierung hinaus und behandelte als neuen Schwerpunkt den Mobilfunk und den digitalen Bürger der Zukunft. Das Ministerial Programme 2019 war Gastgeber für 190 Delegationen aus 150 Ländern und 40 internationale Organisationen und wurde von insgesamt mehr als 2.000 Delegierten besucht.

Ein Forum für innovative und unternehmerische Start-ups: 4YFN

Die Nebenmesse "4 Years from Now" (4YFN), eine der weltweit einflussreichsten Veranstaltungsplattformen für Start-up-Unternehmen, begrüßte in ihrer sechsten Ausgabe mehr als 23.000 Teilnehmer in Barcelona, unterstützt durch Sponsoren wie Banco Sabadell, Airbus, Telefonica und Vueling. Das Programm umfasste Vorträge, Podiumsdiskussionen, Kamingespräche und Start-up-Wettbewerbe, eine 1:1-Start-up-Betreuung, Investoren- und Unternehmens-Meetings, Pitch-Wettbewerbe, "Pitch-the-Press"-Sitzungen (eine Art Speed-Dating zwischen Start-ups und Medien), Networking-Aktivitiäten und vieles mehr.

Women4Tech: Verringerung der Geschlechterlücke, Förderung von Vielfalt

Auf dem MWC Barcelona setzte die GSMA ihr Engagement für eine Erhöhung des Frauenanteils auf der Veranstaltung fort, was durch mehr als 25.000 weibliche Teilnehmer eindrucksvoll belegt wurde. Darüber hinaus waren 37 Prozent der Hauptredner und 27 Prozent aller Redner im Konferenzprogramm Frauen. Auf dem Women4Tech Summit der GSMA, der nun schon im dritten Jahr stattfindet und das Engagement zur Verringerung der Geschlechterlücke im Mobilfunk-Ökosystem fortführt, diskutierten Führungskräfte heiße Themen, die unter anderem von der Suche nach KI-Talenten bis zum Arbeiten in einer Post-MeToo-Welt reichten. Neu auf dem Women4Tech Summit war der Inside Track, der den Teilnehmern die Möglichkeit bietet, mit Unterstützung durch einen Fortune-500-Experten entscheidende Erkenntnisse zu ihren eigenen fachlichen Kompetenzen zu gewinnen.

YoMo Back in Barcelona

Auch das überaus erfolgreiche Youth Mobile Festival (YoMo) fand im dritten Jahr in Barcelona statt, um weiterhin junge Menschen für eine Ausbildung und Laufbahn in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst/Design und Mathematik (den sogenannten "STEAM"-Fächern) zu begeistern. Im Laufe der fünf Tage kamen rund 25.000 junge Leute im Alter von 8 bis 18 Jahren sowie Pädagogen aus Katalonien zusammen, um an einer Reihe von pädagogischen Ausstellungen, Live-Theatershows, interaktiven Workshops und praktischen Aktivitäten sowie auf Pädagogen ausgerichteten Workshops, Vorträgen und weiteren Veranstaltungen teilzunehmen. Mehr als 50 Prozent aller YoMo-Teilnehmer waren weiblich, was sicherlich zur Förderung einer Gleichstellung der Geschlechter künftiger Generationen beiträgt und auch das Engagement der GSMA zur Verringerung der Geschlechterlücke im Mobilfunk-Ökosystem unterstützt.

Klimaneutrale Veranstaltung

2017 wurde der Mobile World Congress 2016 offiziell als klimaneutral zertifiziert, und zugleich wurde der Mobile World Congress im zweiten Jahr in Folge von Guinness World Records (GWR) als die weltgrößte klimaneutrale Fachmesse anerkannt. Der Mobile World Congress 2018 wurde von GWR erneut als größte klimaneutrale Fachmesse anerkannt. 2019 setzt die GSMA die Zertifizierung ihrer Büros und Veranstaltungen fort und konzentriert sich darauf, die Umweltauswirkungen der Veranstaltung und ihren CO2-Fußabdruck weiter zu reduzieren und einen Ausgleich für eventuell noch nicht kompensierte Emissionen zu schaffen, falls nötig.

"Im Namen der GSMA möchte ich allen unseren Teilnehmern, Ausstellern, Sponsoren und Partnern danken, die sich zusammengefunden haben, um den MWC19 so produktiv und erfolgreich zu machen", erklärte Hoffman abschließend. "Unser Dank gilt ferner dem spanischen Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus, der Generalitat de Catalunya, der Stadt Barcelona, der Stadt Hospitalet, dem Turisme de Barcelona, der Fira de Barcelona und der Mobile World Capital Barcelona Foundation für ihre fortwährende Unterstützung."

Seien Sie dabei auf dem MWC20 in Barcelona

Der MWC20 Barcelona findet vom 24. bis zum 27. Februar 2020 statt. Weitere Informationen zum MWC Barcelona finden Sie unter www.mwcbarcelona.com Folgen Sie @GSMAEvents auf Twitter, um sich über Entwicklungen und aktuelle Meldungen rund um die Veranstaltung zu informieren, und beteiligen Sie sich mit MWC19 an der Diskussion. Sie finden uns auch auf LinkedIn unter www.linkedin.com/showcase/mwcbarcelona/ oder auf Facebook unter www.facebook.com/mobileworldcongress/. Folgen Sie @GSMA auf Twitter, um sich über weitere GSMA-Nachrichten und -Aktivitäten zu informieren.

Der MWC ist die Hauptveranstaltung der Mobile World Capital, die bis 2023 in Barcelona stattfinden wird. Die Mobile World Capital beinhaltet Programme und Aktivitäten, die sich aif das gesamte Jahr verteilen und nicht nur den Bürgern von Barcelona, Katalonien und Spanien zugute kommen, sondern der Mobilfunkbranche weltweit. Weitere Informationen zur Mobile World Capital finden Sie auf www.mobileworldcapital.com.

Hinweis für Redakteure: *Diese Zahl gibt die Anzahl der Einzelteilnehmer der Veranstaltung an und beinhaltet Delegierte, Aussteller, Auftragnehmer und Medienvertreter; sie entspricht nicht der Gesamtzahl der Besucher der Veranstaltung.

-ENDE-

Über die GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen der weltweiten Mobilfunkindustrie. Die Organisation vereint mehr als 750 Netzbetreiber und fast 400 Unternehmen aus dem Umfeld der mobilen Kommunikation, darunter Mobiltelefon- und Gerätehersteller, Software-Unternehmen, Ausrüstungsanbieter, Internetfirmen und Organisationen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA organisiert zudem die branchenweit führenden Veranstaltungen im Rahmen des MWC (Mobile World Congress), die jährlich in Barcelona, Los Angeles und Schanghai stattfinden, sowie die Regionalkonferenzen der Mobile 360 Series.

Weitere Informationen finden Sie auf der GSMA-Website unter www.gsma.com. Folgen Sie der GSMA auf Twitter: @GSMA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190301005478/de/

Contacts:

Für die GSMA

Beau Bass

+44 79 7662 4962

beau.bass@webershandwick.com

Daniel Ancin Gloria Almirall

+34 93 236 09 00

Dancin@webershandwick.com

GSMA-Pressebüro

pressoffice@gsma.com