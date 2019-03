Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie vor der Bekanntgabe endgültiger Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern dürfte sich sehr konservative Ziele für das laufende Jahr setzen, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäfte könnten derweil im zweiten Halbjahr deutlich anziehen, falls sich der Polysilizium-Markt erhole./la/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 17:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2019-03-01/19:34

ISIN: DE000WCH8881