Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden und dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Pence belassen. Er fühle sich nun darin bestärkt, dass die britische Bank die Eigenkapitalrentabilität weiter verbessern und die Ausschüttungen an die Anleger erhöhen dürfte, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei lege er das Szenario eines "weichen Austritts" Großbritanniens aus der Europäischen Union zugrunde./la/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 01:11 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-03-01/19:38

ISIN: GB0031348658