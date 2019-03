Frankfurt (ots) - Nun gab Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit bekannt, Anklage gegen den Premierminister erheben zu wollen. Die Nachricht ist eine Sensation. Denn bis zur Wahl einer neuen Regierung sind es nur noch sechs Wochen. Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Netanjahu sprach von einer "politischen Hinrichtung" und beschuldigte Mandelblit, sich dem Druck aus dem linken Lager gebeugt zu haben. Dies zeigt, dass der Mann, der seit zehn Jahren sein Land regiert und gerade mit einer rassistischen Partei koaliert hat, sich für unfehlbar hält und jegliches Unrechtsbewusstsein verloren hat. Die Zeit von "King Bibi" scheint vorbei zu sein. In den Umfragen liegt sein Kontrahent Benny Gantz vorn. Die Entscheidung des Staatsanwaltes kam genau zur richtigen Zeit.



