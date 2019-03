Lyft ist dem Rivalen Uber beim Börsengang auf den Fersen. Der US-Fahrdienstvermittler hat einen offiziellen Antrag gestellt - und offenbar darin seine Verluste.

Der US-Fahrdienstvermittler Lyft treibt seinen geplanten Börsengang voran. Das Unternehmen reichte am Freitag bei der US-Börsenaufsicht SEC seinen am Finanzmarkt mit Spannung erwarteten Antrag für eine Aktienplatzierung ein und gewährte damit erstmals tiefere Einblicke in die Geschäftszahlen.

Aus dem bei der Behörde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...