Dayton, Ohio (ots/PRNewswire) - STRATACACHE verkündete heute die Eröffnung eines neuen China Customer Center in Shanghai für Scala China, Teil der Unternehmensfamilie von STRATACACHE mit Marketingtechnologiefirmen. Die Öffnung des neuen Büros folgt im Nachgang zu der im Jahr 2018 von STRATACACHE durchgeführte Übernahme und Neupositionierung von Scala China und sie intensiviert das Engagement von STRATACACHE für hohe Wachstumsraten und Kundendienst in der Asien-Pazifik-Region mit einem speziellen Schwerpunkt auf China.



Im Scala Customer Center sind Büros für 25 neue Mitarbeiter von Scala China untergebracht, unter anderem auch für Teamergänzungen in den Bereichen Fachservice, Technik, Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Marketing und Support. Scala China unterhält ebenfalls ein 23.200 Quadratmeter großes Fertigungs- und Betriebszentrum in Ningbo, in dem komplette intelligente Computing-Produkte und Tablet-Geräte hergestellt werden.



Das neue Shanghai-Zentrum unterstützt das Engagement von STRATACACHE im Hinblick auf Kundenerfolg und Innovationen in China. "Wir führen unsere Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Kunden und Partnern in dieser Weltklasse-Stadt fort, die rasante Innovationen und Partnerschaften ermöglicht, um neue Produkte und Lösungen auf dem wachsenden chinesischen Markt einzuführen", sagte Chris Riegel, CEO von STRATACACHE.



"Der Aufbau eines Kundenzentrums in Shanghai verstärkt unser Position als weltweit führendes Unternehmen für digitale Beschilderung und öffnet uns wichtige neue Türen in China", sagte Manish Kumar, Geschäftsführer und Senior Vice President für die Asien-Pazifik-Region. "Die neuen Räumlichkeiten bieten uns die Möglichkeit, ein starkes Technik- und Supportteam in einer Vorzeigestadt für den Einzelhandel bereitzustellen. Shanghai ist direkt in der Weiterentwicklung der Einzelhandelstechnologie im gesamten Asien-Pazifik-Raum involviert. Durch Shanghai können wir unsere Leistungen für den lokalen Support in China ausweiten, während wir gleichzeitig unser wachsendes Chinageschäft genau beobachten. Führende Einzelhändler und Marken erkennen, dass unsere Investition in die Infrastruktur und das Wachstum in China und im Asien-Pazifik-Raum uns auf einzigartige Weise positioniert, um ihren Erfolg zu unterstützen."



Shanghai wird darüber hinaus erste Gastgeberstadt für ein anstehendes Scala Kunden/Nutzer-Forum 2019 dienen, das regelmäßig in großen Städten in ganz China stattfinden soll. Scala, ein Unternehmen der STRATACACHE-Konzernfamilie mit einer über 30-jährigen Geschichte bei der Umsetzung von groß angelegten digitalen Beschilderungsprojekten auf dem gesamten Globus, ist die führende Marke für STRATACACHE in Europa und Asien. Die Übernahme und strategische neue Markengestaltung von Scala China fördert nicht nur die globalen Kapazitäten in der Servicebereitstellung von STRATACACHE, sondern auch die Leistungen zur weltweiten neuen Produktentwicklung von Scala und STRATACACHE. Das Engagement von STRATACACHE für regionales Wachstum im Asien-Pazifik-Raum wird durch die Ankündigung von Juni 2018 über eine neue Firmenzentrale in Indien in Bangalore und die Ankündigung von Februar 2019 über eine neue regionale Zentrale in Singapur noch verstärkt.



Mehr über STRATACACHE und das Wachstum von Scala erfahren Sie unter www.stratacache.com/category/news/.



Informationen zu STRATACACHE



STRATACACHE bietet skalierbare Kundenerlebnisse und befähigt Einzelhändler, profunde Erkenntnisse über die Einkaufsvorlieben und Verhaltensweisen ihrer Kunden zu gewinnen und so eine personalisierte Einkaufsinteraktion zu kreieren. Unsere Lösungen sorgen für eine Kundenaktivierung am Entscheidungspunkt, generieren so neue Verkaufschancen und verschaffen eine gesteigerte Ertragskraft im Einzelhandel. Mit mehr als 3 Millionen Software-Aktivierungen weltweit sind wir der Antrieb hinter den größten digitalen Netzwerken für die wichtigsten Marken der Welt. In der gesamten STRATACACHE-Unternehmensfamilie für komplementäre digitale Medien-/Werbetechniklösungen verfügen wir über die nötige Technologie, Fachkenntnis und Erfolgsbilanz, um Innovationen für den Einzelhandel zu entwickeln, die sichtbar Ergebnisse erzielen. Erfahren Sie mehr über die STRATACACHE-Familie unter www.stratacache.com, auf Twitter @STRATACACHE.



