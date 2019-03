Die Bayer AG hat ihre Aktionäre am 26. April zur Hauptversammlung 2019 nach Bonn eingeladen. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2018 soll stabil bleiben.

Wann ist die Bayer-Hauptversammlung 2019?

Am 26. April 2019 findet die Bayer-Hauptversammlung im World Conference Center Bonn, Eingang Hauptgebäude, Saal New York, Platz der Vereinten Nationen 2, in 53113 Bonn statt.

Wie hoch ist die Bayer-Dividende 2019?

Vorstand und Aufsichtsrat der ...

