Die Aktie des US-Mischkonzerns General Electric musste zum Ende des letzten Jahres eine heftige Korrektur über sich ergehen lassen. Diese führte die Aktie im Tief bis auf 6,98 US-Dollar zurück und sorgte damit in nicht einmal zwei Monaten für einen Wertverlust von fast 50 Prozent. In der Folge konnte sich die Aktie wieder stabilisieren und Ende Dezember eine neue Aufwärtsbewegung starten. Diese hat das Papier am 27. Februar bis auf 10,88 US-Dollar ansteigen lassen.

