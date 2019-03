Kanada macht einen ersten Schritt, um die festgenommene Tochter des Huawei-Gründers auszuliefern. Die Auseinandersetzung zwischen den USA und China könnte sich erneut zuspitzen.

Die kanadische Regierung ist grundsätzlich bereit, die festgehaltene Managerin des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei in die USA auszuliefern. Das kanadische Justizministerium teilte am Freitag in Ottawa mit, man habe das Prozedere für eine Auslieferung von Meng Wanzhou in Gang gesetzt.

Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...