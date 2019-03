Die Anleger von Medigene scheinen für das neue Jahr gute Vorsätze gehabt zu haben, denn nach der Jahreswende wurde die Aktie binnen weniger Tage auf über 10 Euro befördert, was einem Kurszuwachs von gut 37 Prozent entsprach. Die nachfolgende Korrektur war auch einer überkauften charttechnischen Situation geschuldet, allerdings hielt sie mehrere Wochen an und führte die Aktie Anfang Februar bis auf 8,12 Euro zurück. Damit verlor der Titel in kurzer Zeit wieder gut 20 Prozent an Wert. Bis zum 26. ... (Alexander Hirschler)

