Daimler und BMW kooperieren beim Car-Sharing und bei der Entwicklung selbstfahrender Autos. Vernunftheirat oder Torschlusspanik? Mit Blick auf Deutschland lautet die Frage: Innovationsstandort oder Werkbank der Welt?

Zu den kleinen Selbstbetrügereien, die wir in Deutschland gern pflegen, gehört das Bild, das wir uns von Joseph Schumpeter machen. Wir lesen sein Wort von der "schöpferischen Zerstörung" noch immer durch die ordoliberale Brille - und applizieren dabei unsere wirtschaftswunderliche Vorstellung von kleinen, munter miteinander konkurrierenden Mittelständlern auf seine komplexe, hochambivalente Kapitalismustheorie.

Dabei illustriert Schumpeter die Definition des berühmten Stichworts im siebten Kapitel von "Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie" (1943) - der Kapitalismus als Prozess, der "unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört und unaufhörlich eine neue schafft" - unmittelbar zuvor am Beispiel der "industriellen Mutation", damals konkret: an der "organisatorischen Entwicklung vom Handwerksbetrieb und der Fabrik zu solchen Konzernen wie dem U.S.-Steel".

Selbst dem flüchtigsten Leser seiner Bücher müsste an dieser Stelle klar sein: Schumpeter hat die "schöpferische Zerstörung" nicht als ökonomisches Universalprinzip verstanden, das einer nationalen Markt- und Wettbewerbsordnung zu Erhaltung ihrer Kleinteiligkeit ewig eingeprägt wäre, sondern immer auch geschichtstheoretisch, mit marxistisch-historischem Drive - in Richtung Größe, Marktmacht, Monopol. Kapitalismus, das heißt für Schumpeter phänomenal-theoretisch: Der Bankier produziert neue Kaufkraft, der Unternehmer schafft neue Produkte, und beide zusammen initiieren einen dynamischen, unabschließbaren Fortschrittsprozesses, schöpfen laufend neue Zeit.

Aber Kapitalismus heißt für Schumpeter empirisch-praktisch eben auch, dass seine "tatsächliche Leistungsfähigkeit in der Ära der Riesenunternehmungen viel größer" ist als "in der Ära der kleinen und mittleren Unternehmungen". Oligopole, die ihre "technischen und organisatorischen Möglichkeiten" bündelten, seien daher kein Fluch, sondern ein Segen: Die "Periode der relativ uneingeschränkten Großunternehmung" habe den "modernen Lebensstandard der Massen" auf ein bisher ungekanntes Niveau gehoben, so Schumpeter, und der Konzern sei dabei "zum kräftigsten Motor des wirtschaftlichen Fortschritts" geworden. Weshalb die Frage, "wie der moderne Kapitalismus bei vollkommener Konkurrenz funktionieren" würde, vollkommen "sinnlos" sei.

Heute, in der modernen, weltweit vernetzten Digitalökonomie, stellt sich die Frage anders. Schumpeter durfte vor 80, 90 Jahren noch zu Recht darauf bestehen, dass der Kapitalismus keine langfristigen Fälle von Monopolismus kenne. Dass es sich bei Monopolgewinnen um befristete Prämien für Innovationstreiber, um Belohnungen für "erfolgreiche Neuerer" handle. Er unterschied daher noch sorgfältig zwischen "Großunternehmungen" (und deren positiver Kraft für Innovation und Wachstum) und Monopolen (eine Fiktion der gestrigen Gleichgewichtsökonomen, die nichts von der Dynamik des Kapitalismus verstanden).

Allein die Netzwerkeffekte der digitalen Plattformökonomie, die kannte Schumpeter noch nicht. In seiner Welt wurden physische Güter gehandelt, und physische Güter (Tomaten, Autos, Fernseher) sind nur in begrenzter Zahl auf begrenztem Raum für eine begrenzte Kundschaft produzierbar und vermarktbar. Digitale Güter hingegen, wie sie Facebook, Netflix oder Google produzieren (Nachrichten, Fotos, Filme, Apps), können nicht nur, einmal auf dem Markt, in unendlicher Vervielfältigung weltweit potenziell an alle Menschen verkauft und laufend nachgebessert werden. Sondern sie gewinnen durch ihren Community-Charakter auch mit jedem neuen Kunden an Attraktivität, der sie außerdem nutzt.

Dadurch ändert sich das, was wir unter Wirtschaften verstehen, so grundstürzend, wie sich das Wirtschaften in der Zeit Schumpeters verändert hat. Die Plattform-Ökonomie unterläuft das Wettbewerbsprinzip, begünstigt Winner-takes-it-all-Märkte und monopolistische Konzernstrukturen. Und die Daten-Ökonomie spielt einer kleinen Zahl ...

