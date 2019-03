Die Aussagen von Donald Trump zum Fall Warmbier sorgen in den USA für Empörung - nicht zuletzt bei Warmbiers Eltern. Jetzt rechtfertigt sich Trump.

US-Präsident Donald Trump hat nach Kritik an seinen Äußerungen zum Tod eines monatelang in Nordkorea inhaftierten Amerikaners von einem Missverständnis gesprochen. Natürlich mache er Nordkorea für die Misshandlung und den Tod des Studenten verantwortlich, erklärte Trump am Freitag auf Twitter. "Ich werde nie gerne falsch interpretiert, aber vor allem nicht, wenn es um Otto Warmbier und seine großartige Familie geht." Schließlich habe er Warmbier aus Nordkorea herausgeholt.

