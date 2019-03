Bald beginnt die Hauptausschüttungssaison. Unsere dreiteilige Serie zeigt, welche verlässlichen Dividendenzahler auf dem deutschen Aktienmarkt langfristig chancenreich sind.

Die ersten Dividenden haben Anleger in diesem Jahr bereits auf dem Konto. Doch richtig los geht die Saison erst im April, wenn Dax-Schwergewichte wie Bayer oder die Münchener Rück zu ihren Aktionärstreffen laden. Wer dann kassieren möchte, sollte jetzt prüfen, welche Dividendenwerte lohnen. Wir haben dafür den deutschen Aktienmarkt untersucht und stellen in unserer Analyse in dieser und den kommenden beiden Ausgaben die besten Dividendenaktien 2019 vor.

Ausgangspunkt sind die rund 400 Unternehmen aus dem CDax. Davon haben wir, zwecks Handelbarkeit, nur solche berücksichtigt, die auf mindestens 100 Millionen Euro Börsenwert kommen. Im zweiten Schritt haben wir darunter die herausgefischt, die in den vergangenen zehn Jahren stets eine Dividende gezahlt und die Ausschüttung nie gekürzt haben. Um schließlich diese 23 Werte qualitativ voneinander abzustufen, haben wir sie nach einem Punktesystem bewertet (siehe Methodik unten).

Die 15 besten müssen zusätzlich durch unseren individuellen Qualitätscheck. Das ist wichtig, weil Zahlen als Analysehilfsmittel gut sind, aber nicht den gesunden Menschenverstand bei der Auswahl von Aktien ersetzen. Die genaue Auslese lohnt sich: Werte, die es in der BörsenWoche-Serie 2017 unter die 15 besten schafften, liefen über einen Ein-, Zwei- und Fünfjahreszeitraum besser als die CDax-Werte insgesamt (siehe Grafik). Betrachtet man nur die zehn Dividendentitel, bei denen wir damals auch nach dem individuellen Check zum Kauf rieten, sieht die Entwicklung noch besser aus.

In diesem Jahr bewerten wir die Titel so:

Platz 15: Symrise400 Millionen Euro Kapital besorgte sich jüngst der Duft- und Geschmacksstoffproduzent Symrise via Kapitalerhöhung, um das US-Unternehmen ADF/IDF zu kaufen. Damit stärken die Niedersachsen ihre Position im Markt für Zusatzstoffe für Haustierfutter. Dort sind sie nach eigenen Angaben bereits Weltmarktführer. Symrise muss rund die Hälfte des Preises kreditfinanzieren. Das wird die Bilanz belasten, die mit einer Nettoverschuldung in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...