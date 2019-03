Bis 2022 sollen mehr als 40 Milliarden Euro in die Elektromobilität der Autos fließen, zusätzliche 18 Milliarden in die Digitalisierung und autonomes Fahren.

Kurz vor dem Genfer Autosalon stellt die deutsche Autoindustrie für die kommenden drei Jahre Investitionen von etwa 60 Milliarden Euro in Elektromobilität und Digitalisierung in Aussicht. Die Transformation der Branche werde offensiv angegangen, erklärte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, am Samstag.

In ...

