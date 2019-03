Seit Anfang des Jahres 2019 kann sich die Commerzbank Aktie erneut verbessern und gewinnt wieder etwas an Wert. Ein kurzzeitiges Einknicken konnte wiederholt von einer Aufwärtsbewegung abgefedert werden und der Kurs steigt wieder. Ein Kaufsignal scheint in nächster Nähe zu liegen und könnte schon bald erfolgen. Auch die MACD-Linien sehen vielversprechend aus. Nach dem Ausstieg aus dem überverkauften Bereich könnte der RSI demnächst mit 69 Punkte in den überkauften Bereich übergehen.

