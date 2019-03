Was war das doch für eine tolle Sache. Die Wirecard AG, einer der weltweit führenden, digitalen Zahlungsanbieter wurde am 24. September 2018 in den Deutschen Aktienindex (DAX) aufgenommen. Die Wirecard-Aktie hatte zu diesem Zeitpunkt ein Allzeithoch bei 199,30 Euro zu verzeichnen. Doch es sollte nicht so gut laufen wie geplant und spekuliert: am 24.09.2018 schloss die Aktie bei 182,50 Euro (also unter dem Allzeithoch), während die Aktie heute mehr als 40 Prozent unter dem Allzeithoch liegt. Aktueller ... (Thomas Schmied)

