Die Proteste im Nordafrikanischen Land reißen nicht ab. Erneut gehen Zehntausende Menschen im ganzen Land auf die Straße, um ihren Unmut über die Politik deutlich zu machen.

In Algerien sind die Proteste gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika auch am Samstag fortgesetzt worden. Örtliche Medien berichteten von erneuten Demonstrationen in der Stadt Bejaia östlich von Algier. Zuvor hatte es im ganzen Land Massenproteste gegeben, die größtenteils friedlich geblieben waren. Bei vereinzelten Zusammenstößen am Abend wurden jedoch Dutzende Menschen verletzt, ein 56-Jähriger erlag einem Herzinfarkt.

Landesweit waren am Freitag Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen eine fünfte Amtszeit von Präsident Abdelaziz Bouteflika zu protestieren. Bouteflika hatte angekündigt, bei der Wahl am 18. April erneut für das Präsidentenamt kandidieren zu wollen. Der 82-Jährige ist gesundheitlich schwer angeschlagen und tritt kaum noch öffentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...